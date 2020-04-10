 

Теннисный Wimbledon получит 130 млн евро страховки от пандемии

10.04.2020, 8:52, Новости дня

Старейший турнир теннисного "Большого шлема" – Открытый чемпионат Великобритании, проходящий в пригороде Лондона, — оказался лучше других состязаний подготовлен к пандемии коронавируса, по крайней мере в финансовом плане. Wimbledon получит страховку в размере 114 млн фунтов или 130 млн евро.

Как уже сообщали Вести.Ru, организаторы Wimbledon отменили турнир вслед за несколькими крупными состязаниями в США и вторым в сезоне турниром "Большого шлема" – французским Roland Garros. Пока о сроках проведения неофициального чемпионата мира на травяных кортах ничего неизвестно, но стало ясно, что в финансовом плане британский турнир потеряет меньше других.

Страхование турнира от возможной пандемии стало систематическим в последние годы, причиной этого стала эпидемия атипичной пневмонии 2003 года, когда также рассматривалась вероятность отмены состязаний на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба. Инсайдеры сообщают, что боссы Wimbledon платили от 2 до 2,5 млн фунтов стерлингов в год по страховке.

Данные о сроках действия страхового соглашения разнятся, так, издание The Daily Mail сообщает, что страховку обновили как раз после 2003 года. Некоторые источники говорят, что теннисный гигант оплачивал подобные услуги с перерывами, но точно обновил соглашение в последние два года. Как бы то ни было, но оказалось, что руководители Wimbledon оказались прозорливы и теперь отмененный турнир получит хоть какой-то доход пускай и в такой необычной для спорта форме.



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