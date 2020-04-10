Тверской вагоностроительный завод начал работу

10.04.2020, 8:52, Новости дня

Завершили изоляцию. Сегодня около трех тысяч сотрудников Тверского вагоностроительного завода приступили к работе. Это первый этап, пока запустили несколько цехов. Полностью предприятие начнет свою деятельность с понедельника 13 апреля.

Тверской вагоностроительный завод никогда не был местом, куда можно было попасть просто так. Сейчас степеней защиты стало значительно больше.

Мы снимаем днем, сейчас основная масса работников уже прошли. Но охранники бдительность не снижают. Маска, дезинфекция рук, измерение температуры. Только после этого можно предъявлять пропуск и проходить на территорию. Кстати, также продезинфицированную. Специальные машины обработали асфальт не только внутри, но и снаружи.

За соблюдением саниатрно-эпидемиологических мер следят не только на входе. Рабочие к новациям относятся спокойно. Понимают, это делается для их безопасности. И для того, чтобы завод мог продолжать работу. За время изоляции – производство остановилось 30 марта — по цехам успели соскучиться.

На этой неделе работает часть сотрудников, запустили несколько цехов, перед проходными нанесли разметку, а внутри расставили дезинфицирующие средства. С понедельника планируют выйти в полном составе. На предприятии трудится почти 10 тысяч человек. Соблюдать меры профилактики необходимо, говорит генеральный директор Андрей Соловей. И сам подает пример. Маску снял только для того, чтобы дать интервью.

Тверской вагоностроительный – единственное предприятие в России, которое производит различные типы пассажирских вагонов. Его включили в число системообразующих не только в регионе, но и на федеральном уровне. Заказов немало: 7 летний контракт с федеральной пассажирской компанией, контракт с Египтом, сейчас приступают к постройке вагонов для электропоездов. Болеть некогда, это понимают все. И готовы носить маски и перчатки. Лишь бы вновь не уходить на вынужденную изоляцию.