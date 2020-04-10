Календарь: 10 апреля – «Титаник» вышел в своё первое и последнее плавание

10.04.2020, 8:49, Новости дня

В этот день в 1912 году британский лайнер «Титаник» вышел из Саутгемптонского порта.

Из Саутгемптона лайнер провожали с ликованием, а пассажиры считали себя счастливчиками – роскошное убранство «Титаника», сервис вкупе с самыми современными технологиями обещали комфортное путешествие через Атлантику до Нью-Йорка. В британских газетах 105 лет назад часто мелькала строчка: «Даже сам Господь Бог не смог бы потопить »Титаник”. Видно, люди забыли старое ирландское присловье: гордыня – предвестник падения.

На 5-й день путешествия лайнер, почти на полном ходу, по касательной напоролся на айсберг. Общая длина пробоин составила 90 метров. Агония «Титаника» длилась 2,5 часа. Нос корабля, заполняясь водой, стал тонуть, затем лайнер разломился и ушел ко дну. Из более чем 2 000 пассажиров было спасено лишь 712 человек. Выжившие так и не оправились от шока до конца жизни. Гибель «Титаника» до сих пор не дает покоя человечеству – история лайнера овеяна легендами, многие склонны мистифицировать трагедию.

Спустя 100 лет после самого значительного в истории кораблекрушения стало известно о создании «Титаника-2» – усовершенствованной копии оригинального лайнера. «Богатеи со всей земли уже готовы бронировать каюты», – заявляет автор проекта, магнат Клайв Палмер. владелец круизной компании «Blue Star Line». Строительство ведется на китайской государственной верфи CSC Jinling в городе Нанкин. Спуск на воду «Титаника-2» намечался в 2018 году, но теперь проект продлили до 2022 года. Критики проекта считают, что одно только название – «Титаник» – в разы повышает вероятность повторения трагедии. Но Клайв Палмер уверен, что это исключено – «Титаник-2» будет само совершенство.

Кстати, в мифах титаны осмелились бросить вызов богам. За эту дерзость боги отправили их в преисподнюю. Так что название «Титаник» для «непотопляемого» корабля – в самую точку.

События дня:

1722 г. – по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.

1925 г. – город Царицын переименован в Сталинград (ныне Волгоград).

1979 г. – в космос полетел первый космонавт Болгарии – Георгий Иванов.

Именинники:

Михаил, Николай, Степан.

Родились:

Белла Ахмадулина (1937-2010 гг.) – российская поэтесса.

Стивен Сигал (1952 г.) – мастер боевых искусств, американский актёр.

Григорий Явлинский (1952 г.) – российский политик.