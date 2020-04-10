Гнилая картошка и две сосиски: как кормят детей в российских регионах

10.04.2020, 8:49, Новости дня

Выдача школьных пайков в ряде регионов оборачивается скандалом

Почти две недели все российские школьники находятся на дистанционном обучении. Большинство регионов страны школьные обеды детям льготных категорий заменили сухими пайками, официально называемыми «продуктовый набор школьника». Где и как происходит выдача сухих пайков, что входит в его состав и почему благое, казалось бы, дело уже оборачивается скандалами?

Пайки по времени

На личной странице «ВКонтакте» депутат Государственной думы Алена Аршинова регулярно информирует о том, как проход и раздача школьных сухих пайков, и какие регионы поддержали эту инициативу. По состоянию на 6 апреля к раздаче продуктовых наборов ученикам-льготникам присоединились 42 региона, это официальная статистика Единой России. 7 апреля присоединились еще два региона – Бурятия и Чувашия.

Правила выдачи пайков сформированы так, чтобы избежать большого скопления людей и максимально снизить контакты родителей между собой. В большинстве школ раздача проднаборов организована по времени. То есть родителям звонит классный руководитель и сообщает время и место выдачи пайков.

Детей в российских регионах кормят не всегда хорошо

Решение о том, какие именно категории детей-льготников будут получать продукты, принималось на местах. В большинстве случаев к ним относятся дети из многодетных и малоимущих семей, лишившиеся одного из родителей, инвалиды, учащиеся коррекционных школ. Состав продуктовых наборов также формируется по указанию и решению региональных властей. Стоимость пайка рассчитывается по условиям местных цен и в зависимости от периода, на который выдается паек. Что касается состава и цены продуктового набора – тут не обошлось без вопросов, возмущения родителей и даже, похоже, мошенничества.

Чем кормят школьников в российских регионах

Родители из разных областей России, первыми получившие школьные пайки, начали делиться составом и своими впечатлениями о составе продуктовых наборов. В большинстве регионов школьный паек выдается из расчета на две учебных недели, которые уже практически прошли на дистанционном обучении. Если посмотреть официальную информацию и отзывы родителей, сразу видно, в каких регионах операторы социального питания подошли к решению вопроса с ответственностью, а где просто поставили галочку. А есть и такие, которые решили на этом нажиться.

Столичные проднаборы для школьников

Как обычно, лидируют наши столицы – Москва и Санкт-Петербург. В Москве и Московской области для детей-льготников сформированы продуктовые наборы нескольких видов. Состав пайка зависит от категории льготы ребенка. Но, как показали отзывы самих родителей столичного региона, в любом случае – коробка увесистая и состав продуктов в ней разнообразный.

Самый объемный по составу продуктовый набор №1 для школьников столичного региона включает в себя: 2 литровых пакета молока, 2 кг муки, 450-граммовый пакет сухого завтрака, 4 банки рыбных консервов, литр подсолнечного масла, 2 плитки шоколада, 250 г растворимого какао, пачку соленых палочек, 2 пачки чая по 25 пакетов.

Выдача школьных пайков в ряде регионов обернулась жалобами родителей

В более «скромный» продуктовый набор №2 входят 2 л молока, по 1 кг гречки и манки, 2 кг риса, 3 пакетика арахиса, пачка макарон, по 1 банке сгущенного молока и консервированной кукурузы, килограммовый пакет сахара и 2 л пакетированного сока. Оба набора неплохо укомплектованы и способны поддержать семью с невысоким доходом. Такие пайки служат достойной альтернативой школьным обедам.

В Санкт-Петербурге сухие пайки для учащихся льготных категорий рассчитываются, исходя из суммы, заложенной в бюджет на обеды. А сумма в свою очередь зависит от возраста и категории льгот. В бюджет северной столицы заложена стоимость обедов для учащихся от 225 до 1085 руб. На основании цены сформированы три вида продуктовых наборов. В состав сухих пайков для петербургских учащихся входят несколько видов круп, макароны, фруктовые соки, кондитерские изделия, молочный шоколад, пакетированное молоко, сгущенка, масло, сахар, рыбные консервы, чай. Ассортимент разнообразный и способен заменить один обед одного ребенка в среднем на 1,5-2 недели.

«Макарошки» для регионов

Чем дальше от центральных регионов, тем скромнее пайки. В не столь далеко находящемся от столицы Ярославле набор продуктов в пайке уже менее разнообразен. В него входят гречневая и рисовая крупа, растительное масло, говяжья тушенка, печенье, чай и сахар. Средняя стоимость наборов в Ярославской области 500 руб., из расчета на 10 учебных дней по 50 руб.

Власти северных регионов рассчитывают продуктовые наборы для школьников, исходя из региональных цен. Так, например, в Тюмени стоимость одного сухого пайка составляет 800 руб. на две недели, то есть, 10 учебных дней. В продуктовый набор входят: сливочное масло, твердый сыр, колбаса, сгущенное молоко, яблоки. В некоторых наборах также добавлены гречка и макароны. На недоумение родителей представитель Департамента образования сообщил, что состав школьного продуктового набора зависит от категории льготы.

Совсем «печально» на фоне столичных сухих пайков выглядят школьные наборы для башкирских детей. В Уфе родители поделились фото сухого пайка, в составе которого по пакету гречки и макарон, по одной банке сгущенки и рыбных консервов. Помимо скудного состава, вопросы есть и к упаковке пайка – гречка и макароны выданы в обычных тонких полиэтиленовых пакетах без «опознавательных знаков».

В Омске сухие пайки предусмотрены только для детей из многодетных семей. Правда, власти предполагают также включить в категорию льготников матерей-одиночек и детей-инвалидов. Продуктовый набор омского школьника содержит: по пакету риса и гречки (0,8 кг), по 1 кг сахара и макарон, 2 кг муки, 1 л подсолнечного масла, пачку чая, по пачке пряников и вафель 2 пачки печенья и даже банку супа.

Сэкономить на питании детей – это, увы, уже традиция

В Самаре к формированию продуктового набора подошли ответственно. Как сообщила администрация области, действовали строго по правилам. Стоимость набора рассчитывалась из количества и цены одного обеда. Продукты собирались с учетом требований школьного СанПина. В набор включены крупы, макароны, сгущенное молоко, сок и печенье.

В Красноярске школьные наборы начнут выдавать только с 11 апреля. Несмотря на «позднее зажигание», надо признать, что красноярским школьникам достанется хороший набор продуктов – два вида крупы (рис и гречка), макароны, сахар, консервированная кукуруза и горошек, молоко, рыбные консервы, растительное масло, сок, чай, сгущенка.

В Ульяновской области продуктовый набор школьника выдается на 12 дней из расчета 60 рублей на 1 день. В состав пайка стоимостью 684 рубля входят – крупы, макароны, соки, сгущенное молоко, фрукты и сладости.

Две картошки, кусок маргарина

Очень странная ситуация с ценой школьного продуктового набора возникла в Анучинском районе Приморского края. Оператор школьного питания заложил в стоимость заведомо завышенную цену некоторых продуктов. При сравнении перечня и стоимости продуктов пайков из соседних районов выяснилось, что в Уссурийске цена банки сайры 70 руб., а в Анучинском районе она вырастает до 106 руб. В магазинах ее стоимость 65-80 руб. Так же завышена и цена риса.

Одна из мам Энгельса Саратовской области выложила в сеть фото и описание набора для школьника, который она получила. На 12 дней ребенку выдается: 1 кг гречки, 844 г сахара, 1600 г макаронных изделий, 493 г риса, 898 г куриной грудки.

Напомним, аналогичные наборы в Санкт-Петербурге и Москве содержат крупы, рыбные консервы, соки, чай в пакетиках, шоколад, печенье, вафли, макароны, растительное масло, молоко, сгущенку и сахар. В некоторых случаях сухпайки дополняются какао-порошком, овощными консервами или сезонными фруктами.

Далеко не факт, что все лучшее – детям

Самый громкий скандал недели, связанный с сухими пайками для школьников, разразился в Карелии. В районном центре Питкяранта продуктовый набор школьника состоял из нескольких местами подгнивших картофелин, двух сосисок, куска маргарина, по пакету сахара и муки. В некоторых школах картофель заменили яблоками. Возмущение родителей вызвано не только составом, но и качеством продуктов. Подгнивший картофель и яблоки, мука с жуками – как-то не очень вяжутся с детским питанием. 9 апреля стало известно, что руководитель комбината школьного питания был уволен. Свои извинения жителям города на личной странице в ВКонтакте принес глава администрации Питкяранты Дмитрий Трошин. Он уверил, что ситуация буде исправлена и детям выдадут новые продуктовые наборы.

Школьные пайки и школьное питание – что дальше

По словам руководителя АНО «Институт отраслевого питания» и АНО «За школьное питание» Владимира Чернигова, «сейчас важно поддержать отрасль, от которой в прямом смысле зависит здоровье наших детей. Если еще в начале года, после обращения Президента России, горячее бесплатное питание для младших классов было дополнительным элементом социальной политики государства на фоне благополучной экономики, то сейчас, с учетом кризиса, речь уже идет о важнейшей части социальной защиты детства.На фоне растущей безработицы и падения доходов возможность покормить ребенка в школе, и не просто покормить, а горячим, полезным и вкусным завтраком станет крайне важной для миллионов родителей по всей стране». Говоря о пайках, которые сейчас раздают социально незащищенным группам школьников вместо школьного питания на период карантина, эксперт отмечает, что «с одной стороны, такие пайки важны как элемент поддержания отрасли в целом. Ведь их формированием занимаются тех же самые комбинаты питания, которые сейчас не могут кормить детей в столовых. Но с другой стороны, важно точно понимать – что, какого качества и на какую сумму входит в такие пайки, чтобы это не превратилось в раздачу залежалых запасов продуктов. От такой инициативы будет больше вреда, чем пользы».

Ссылаясь на комментарий первого заместителя председателя комитета по образованию и науке Госдумы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, Чернигов говорит: «На фоне обсуждения проблемы коронавируса и мер по борьбе с ним не нужно забывать, что через считанные месяцы должен быть запущен проект «президентского завтрака». Как показывают наши опросы и исследования, регионы не готовы полноценно к этому. Поэтому считаем пайки временной мерой, но не стоит при этом забывать о системной подготовке – нормативной базы, ремонте и переоснащении столовых и пищеблоков, разработке норм и так далее».