Трамп опроверг сообщения об информировании разведки США о коронавирусе в ноябре
10.04.2020, 8:48, Новости дня
Данные о том, что разведка США обладала сведениями о вспышке коронавируса в Китае в ноябре 2019 года, не соответствует действительности, сообщил президент США Дональд Трамп.
Трамп написал в Twitter, что данные сообщения – это «лживые новости ABC».
«Они знали, что ошибаются, публикуя эту вымышленную историю!», – добавил он.
Ранее СМИ сообщили, что разведка США якобы предупреждала Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет