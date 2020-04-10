 

Трамп опроверг сообщения об информировании разведки США о коронавирусе в ноябре

10.04.2020, 8:48, Новости дня

Данные о том, что разведка США обладала сведениями о вспышке коронавируса в Китае в ноябре 2019 года, не соответствует действительности, сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп написал в Twitter, что данные сообщения – это «лживые новости ABC».

«Они знали, что ошибаются, публикуя эту вымышленную историю!», – добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что разведка США якобы предупреждала Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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