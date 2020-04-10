Лето вряд ли остановит распространение коронавируса
10.04.2020, 8:34, Новости дня
Научные данные не позволяют ожидать, что летняя погода помешает распространению нового коронавируса. В борьбе с пандемией лучше рассчитывать на самих себя. Такой вывод сделала группа экспертов из Национальных академий наук, инженерии и медицины США в открытом отчете для Белого дома.
Ученые проанализировали все существующие данные о факторах, которые влияют на активность и интенсивность распространения коронавируса. Исследования показывают, что пандемия может пойти на спад благодаря социальному дистанцированию и другим мерам борьбы. Но тепло и влажность пока нельзя назвать надежными союзниками в борьбе с этой инфекцией.
«Исходя из сегодняшних данных, мы считаем, что пандемия скорее всего не спадет летом, мы должны быть осторожными и не полагаться в своей стратегии на то, тепло нам поможет», – сообщил The New York Times Кристиан Андерсен (Kristian Andersen), иммунолог из научно-исследовательского института им. Скриппс, соавтор отчета.
Андерсен добавил, что даже если в начале лета будет спад пандемии, нужно учитывать, что снижение заболеваемости могло произойти не из-за потепления, а благодаря мерам борьбы с инфекцией.
Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности
Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком
Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике
Eсли вы заболели, носите маску
Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам
И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!
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