 

Лето вряд ли остановит распространение коронавируса

10.04.2020, 8:34, Новости дня

Научные данные не позволяют ожидать, что летняя погода помешает распространению нового коронавируса. В борьбе с пандемией лучше рассчитывать на самих себя. Такой вывод сделала группа экспертов из Национальных академий наук, инженерии и медицины США в открытом отчете для Белого дома.  

Ученые проанализировали все существующие данные о факторах, которые влияют на активность и интенсивность распространения коронавируса. Исследования показывают, что пандемия может пойти на спад благодаря социальному дистанцированию и другим мерам борьбы. Но тепло и влажность пока нельзя назвать надежными союзниками в борьбе с этой инфекцией.

«Исходя из сегодняшних данных, мы считаем, что пандемия скорее всего не спадет летом, мы должны быть осторожными и не полагаться в своей стратегии на то, тепло нам поможет», – сообщил The New York Times Кристиан Андерсен (Kristian Andersen), иммунолог из научно-исследовательского института им. Скриппс, соавтор отчета.

Андерсен добавил, что даже если в начале лета будет спад пандемии, нужно учитывать, что снижение заболеваемости могло произойти не из-за потепления, а благодаря мерам борьбы с инфекцией.

 Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком 

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!



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