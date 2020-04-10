Блогеры «Гаража 54» вытащили автомобиль через окно с помощью трактора

10.04.2020, 8:30, Разное

Блогеры YouTube-канала «Гараж 54» собрали по частям автомобиль ВАЗ-2102 в небольшой комнате и вытащили его на улицу через окно при помощи трактора. Соответственный ролик доступен к просмотру на данном видеохостинге.

Представители канала «Гараж 54» на портале YouTube ранее разобрали на фрагменты машину ВАЗ-2102, распилили ее и доставили в комнату, которая когда-то была жилой. Далее мастера поставили перед собой задачу снова собрать автомобиль и заставить функционировать мотор. В процессе работы конструкторы смогли выполнить все эти действия, включая запуск двигателя.

Потом блогерам потребовалось вытащить транспортное средство наружу. В таком случае они задействовали трактор, благодаря которому переправили ВАЗ-2102 через стену и окно. В конечном итоге снаружи оказался не полноценный автомобиль, а компактная груда металла.

Ранее представителям канала «Гараж 54» удалось сконструировать кабриолет с добавлением нескольких десятков тысяч частей зеркала. Для реализации проекта команда приобрела Mitsubishi Eclipse 2001, сам процесс занял три месяца, в нем принимали участие 14 сотрудников.