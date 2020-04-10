 

Сандерс назвал причину выхода из президентской гонки

10.04.2020, 8:30, Новости дня

Американский сенатор Берни Сандерс рассказал о главной причине, по которой решил больше не претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.

«Я думаю, что в конечном итоге на мое решение повлияло то, что в качестве сенатора США мне нужно решать проблемы, связанные с беспрецедентным кризисом, с которым сталкивается наша страна с точки зрения пандемии, а также того, что как минимум 17 млн человек потеряли свою работу», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал MSNBC.

Сандерс пообещал сделать все возможное, чтобы защитить трудящихся США во время «экономического коллапса», и убедиться, что все люди получают необходимую медицинскую помощь.

В среду сенатор от штата Вермонт 78-летний Берни Сандерс заявил, что прекращает участие в выборах, так как у него нет шансов быть избранным.

Таким образом, лидер праймериз, бывший вице-президент США Джо Байден становится главным и, по сути, единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты от демократов.



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