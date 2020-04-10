 

Выпущенный в 2011 году Xiaomi Mi 1 был продан в количестве 7 млн экземпляров

10.04.2020, 8:30, Разное

Недавно китайский бренд Xiaomi отметил 10-летний юбилей со дня основания. Гендиректор компании Лэй Цзюнь напомнил о первом смартфоне Mi 1, выпущенном в августе 2011-го. Производитель реализовал на рынке 7 млн экземпляров модели.
Xiaomi Mi 1, продававшийся за 1999 юаней, задавал ценовую грань, которой компания придерживалась до Xiaomi Mi 5. «Пятерка» реализовывалась по такой же цене. Примечательно, что с выходом первого смартфона бренд позаботился о новой схеме продаж. Производитель для снижения стоимости гаджета посредством экономии на расходах стал реализовывать его онлайн.

Модель Mi 1 на момент выхода считалась флагманом. Смартфон оснастили 4,0-дюймовым Sharp-дисплеем с разрешением 480×854, в качестве аппаратной основы выступил двухядерный процессор Qualcomm MSM8260 с графикой Adreno 220 в сочетании с 1 Гб ОЗУ и 4 Гб ПЗУ. Работой девайса управляла первая версия ОС MIUI, а автономность обеспечивал аккумулятор на 1930 мА•ч.



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