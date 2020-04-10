 

Украину предупредили об угрозе «очередного Чернобыля»

10.04.2020, 8:26, Новости дня

Атомная отрасль Украины находится в угрожающем состоянии, что грозит повторением чернобыльской катастрофы, сообщила Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины в письме к властям страны.

Обращение адресовано президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову, передает УНИАН. 

«В ядерной энергетике страны складывается угрожающая ситуация», – говорится в письме. 

По словам представителей ассоциации, ведущий поставщик электроэнергии в стране НАЕК «Энергоатом» не имеет постоянных руководителей, которые бы работали с соответствующими разрешениями. Авторы обращения считают, что таким образом, юридически никто не несет ответственности за безопасность АЭС.

«Неужели нам мало Чернобыля и мы пытаемся повторить его снова?» – задались вопросом ветераны-атомщики.

Кроме того, атомщики подчеркивают, что «Энергоатом» испытывает растущую нехватку финансов для обеспечения безопасной эксплуатации и закупок ядерного топлива.

Авторы обращения указали на непрекращающиеся попытки ввести в руководство «Энергоатома» людей, далеких от ядерной энергетики.

Представители ассоциации потребовали прекратить подобные практики и «остановить сползание страны к очередному Чернобылю».

Авторами обращения стали, в том числе, бывший директор Запорожской АЭС Владимир Бронников, бывший директор Смоленской АЭС Георгий Копчинский, бывший директор Ровенской АЭС Владимир Коровкин и бывший главный инженер Чернобыльской АЭС, экс-глава Госатомнадзора Украины Николай Штейнберг.

Между тем спасатели продолжают тушить пожар в 3 лесничествах зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7.00 10 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения Госслужбы по ЧС совместно с работниками лесной охраны продолжают тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами», – сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что к тушению пожаров привлечены 379 человек и 100 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П и два вертолета Госслужбы по ЧС, которые в четверг сбросили 154 тонны воды.

Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции вблизи села Владимировка возник 4 апреля на площади 20 гектаров. Позже Госслужба по ЧС сообщила о еще одном очаге возгорания вблизи села Раговка. 

7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась до 35 га. Украинские правоохранители установили личность человека, которого подозревают в причастности к возникновению пожара. Возбуждено уголовное дело.



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