В СК рассказали об осмотре частей самолета Качиньского польской стороной

10.04.2020, 8:16, Новости дня

Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков потерпевшего крушение в 2010 году президентского самолета Ту-154, информирует официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Петренко сообщила, что российские следователи неоднократно оказывали содействие представителям Польши в проведении совместных осмотров обломков частей самолета, в частности агрегатов, подузлов и конструктивных элементов Ту-154, которые хранятся в Смоленске, передает РИА «Новости».

«Результаты всех процессуальных действий были переданы польской стороне в порядке, установленном международными договоренностями и российским законодательством. Всего Следственным комитетом исполнено свыше 40 запросов польской стороны», – добавила официальный представитель ведомства.

Подчеркивается, что СК открыт к всестороннему взаимодействию с польской стороной по расследованию обстоятельств катастрофы.

Ранее стало известно, что польская комиссия по расследованию авиакатастрофы правительственного Ту-154 под Смоленском в 2010 году подготовила и скоро опубликует окончательный доклад о произошедшем.

Напомним, самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при посадке в аэропорту Смоленск-Северный. 96 человек, которые летели на траурные мероприятия в Катыни, погибли.

Российская сторона пришла к выводу, что с учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, однако не сделал этого. Также к трагедии привели и дальнейшие ошибочные действия экипажа: он продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли.

В Польше следователи согласились с выводами российских коллег, однако затем польское правительство инициировало создание новой комиссии по расследованию.