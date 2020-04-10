 

В Йемене зафиксирован первый случай коронавируса

10.04.2020, 8:16, Новости дня

Первый случай заражения коронавирусом нового вида зарегистрирован в Йемене, сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на национальный чрезвычайный комитет Йемена по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы получили данные о первом подтвержденном случае [заражения], зафиксированном в провинции Хадрамаут», – передает ТАСС заявление комитета телекана.

Подробности о состоянии инфицированного не приводятся.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщает, что в мире выявлено 1 млн 436 тыс. 198 случаев заражения (почти 76 тыс. – в Европе, около 455 – в Северной и Южной Америках, почти 116 тыс. – в Западно-Тихоокеанском регионе). Число летальных исходов достигло 85 тыс. 522, из них 61,5 тыс. приходится на Европу, 14,7 тыс. – на Северную и Южную Америки, 3,9 тыс. – на Западно-Тихоокеанский регион. По данным ВОЗ, больше всего инфицированных зарегистрировано в США – 395 тыс. 30 человек. Далее следуют Испания (146 тыс. 690), Италия (139 тыс. 422), Германия (108 тыс. 202) и Китай (83 тыс. 249).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Euronews – французские врачи надеются, что черви-пескожилы помогут спасти мир от коронавируса

30.03 / Кремль подсчитал экономический ущерб от режима самоизоляции

07.02 / Эксперт: Коронавирус может помочь РФ потеснить Китай в нескольких отраслях экономики

06.04 / Кому больше всех грозит коронавирус, рассказали китайские врачи

08.02 / Медведев рассказал о погибшем депутате Хайруллине

12.02 / CNBC – глава Космических сил США признался, что его беспокоят российские спутники

21.02 / ВОЗ призывает всех инвестировать в разработку вакцины против коронавируса

06.02 / Американские конгрессмены настаивают на переговорах с Россией по договору СНВ

09.03 / Курс доллара превысил 74 рубля на международных торгах

17.03 / США сравнили убытки авиакомпаний от коронавируса и от терактов 11 сентября

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска