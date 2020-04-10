В США снова заметили странный сигарообразный НЛО

10.04.2020, 8:09, Разное

Над Омахой в американском штате Небраска в очередной раз заметили загадочный НЛО сигарообразной формы. До этого его наблюдали в европейских странах и обеих Америках.

По словам очевидцев, сигарообразный НЛО мчался по небесному пространству над Омахой вместо того, чтобы просто парить. Также цвет его корпуса был совсем другим, нежели ранее. Если до этого люди замечали объект черного цвета, то теперь он стал синим и светился в темноте. Неизвестного происхождения конструкцию обнаружил астроном-аматор, который передал снятое видео YouTube-каналу MrMBB333, известному публикацией материалов, касающихся таинственных событий. Видеозапись стала популярной и набрала тысячи просмотров.

[media=https://oane.ws/xgo.php?url=youtu.be/f3HUrk9F2Co]

Многие рядовые пользователи мировой Сети предположили, что в небе действительно находился механический объект внеземного изобретения. Один комментатор высказал мнение, мол это обычный метеорит, другие допустили, сигарообразный НЛО – это иной вид инопланетного дрона-беспилотника. Также высказывались гипотезы, будто пришельцы приняли решение проверить обстановку на Земле в разгар пандемии коронавируса. Иные люди отметили, что видели подобные объекты возле южных гор. В целом, змеевидные и сигароподобные НЛО замечали довольно часто в пределах США, а также Бразилии и Шотландии.

До этого после просмотра изображений агентства NASA уфологи якобы выявили на поверхности Земли и Юпитера космодромы, которые будто бы предназначались для НЛО. Они отметили наличие странных платформ на этих планетах, зафиксированных спутниками. Диаметр таких площадок составляет 100 метров, и они заметно отличаются от ландшафта Юпитера.