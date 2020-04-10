Названа критичная для человека температура тела

10.04.2020, 8:09, Разное

Повышение температуры тела является одним из признаков воспаления в организме. Критичным для человека считается показатель, превышающий 39 градусов.

Медики не советуют сбивать температуру, как только она начинает повышаться. Дело в том, что при показателе в 38 градусов происходит активная борьба организма с болезнетворными бактериями, в ходе которой большая часть из них погибает. Запускается активное продуцирование интерферона, уничтожающего патогены. При высокой температуре наблюдается потеря аппетита, и человеку нужно соблюдать постельный режим, чтобы сэкономленную энергию тратить на борьбу с недугом.

Температура, превышающая 39 градусов, может вызвать неблагоприятные для организма изменения. Белки, как отмечают эксперты, при данном показателе не свернутся, но серьезную нагрузку получит сердце. Такую температуру необходимо сбивать, но прежде обязательно обратиться к врачу, чтобы он установил спровоцировавшую ее повышение причину. Самолечение, предупреждают медики, опасно для жизни.