В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом

10.04.2020, 8:07, Разное

В Москве скончались 12 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Возраст умерших – от 33 до 87 лет. У всех инфицированных были сопутствующие заболевания, в частности порок сердца, гипертония и атеросклероз, передает НСН.

Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Москве выросло до 50. Всего в столице заразились китайской инфекцией 6698 человек.