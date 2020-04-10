В Москве умерли 12 пациентов с коронавирусом
10.04.2020, 8:07, Разное
В Москве скончались 12 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Возраст умерших – от 33 до 87 лет. У всех инфицированных были сопутствующие заболевания, в частности порок сердца, гипертония и атеросклероз, передает НСН.
Таким образом, число скончавшихся от коронавируса в Москве выросло до 50. Всего в столице заразились китайской инфекцией 6698 человек.
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