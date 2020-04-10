Мнение: О тяжелейшем поражении России

10.04.2020, 7:58, Разное

Очень редко бывает так, что мрачные прогнозы оказываются лучше наступившей реальности. Сейчас как раз тот самый случай. В котором остаётся только один выбор: признать очевидное.

А оно в том, что Россия, к сожалению, проиграла. Причём крупно.

Речь о поражении в нефтяной войне, конечно. Хотя и не только о нём, потому что последствия намного глубже и дальше. Можно сказать, это стратегический проигрыш.

Формально – всё ОК. Страны ОПЕК+, включая Россию, по итогам дистанционных переговоров согласились снизить добычу нефти на 10 млн баррелей в день. Эта сделка рассчитана до апреля 2022 года. В течение этого времени обязательный объём сокращения будет постепенно уменьшаться – квота в 10 млн баррелей действует до июня, затем, по плану, она установится на уровне 8 млн баррелей в день до конца 2020 года, а потом снизится до 6 млн баррелей в день до апреля 2021 года, где и продержится ещё 12 месяцев.

Конечно, это сильно скромнее, чем прогнозируемое выпадение глобального спроса в 20 млн баррелей в день в среднем за текущий год. Но уже что-то. Месяц назад рынок испугался, что никакой координации производителей не осталось вообще и началась анархия. Теперь хотя бы понятно, что это не так.

Но сами договорённости оцениваются #сегодня весьма скромно. Что ясно видно по ценам.

Последние дни участники нефтяного рынка жили надеждами на встречу ОПЕК+ и торжество разума. Торговые войны – штука разорительная. Для всех, а не только для участников, ведь даже выгоды посторонних не компенсируют совокупный ущерб.

Теперь понятно, что подобные надежны не оправдались. И цена нефти совсем не двинулась в район 40+ долл. за баррель, приемлемых для России. Напротив, устремилась вниз, к 30 долл. Только понимание, что мировые #центробанки вбрасывают в систему огромные уровни ликвидности, не дало провалиться ещё ниже.

Впрочем, говорить о поражении России заставляют не #цены, а детали. Нюансы переговоров и самой сделки. Тут можно выделить три момента.

Первое. #Россия и Саудовская Аравия пришли к компромиссу, по которому обе страны сократят свои квоты нефтедобычи до 8,5 млн баррелей в день. Сейчас реальная добыча нефти в России (без конденсата, который страны ОПЕК традиционно не учитывают в своей добыче) — 10,3 млн баррелей в день. Но КСА с момента развала предыдущей сделки ОПЕК+ в марте добывает, на пределе возможностей, более 12 млн баррелей в день, тогда как ещё в феврале в рамках она производила примерно 9,8 млн баррелей в день. То есть, реальное сокращение добычи Саудовской Аравией по сравнению со средними уровнями будет незначительным. А вот #Россия действительно лишится реальных 2,5 млн баррелей в день.

Второе. #США, на сегодня крупнейший производитель нефти в мире, останутся в стороне от сделки. Министр энергетики страны Дэн Бруйетт чётко заявил, что у его страны нет механизмов для скоординированного сокращения добычи. То же самое твитнул и президент США Дональд #Трамп. Меж тем парой дней ранее Москва заявляла, что станет снижать добычу только в случае участия Америки в сделке, уже названной ОПЕК++. Теперь от решимости Кремля не осталось и следа, а Штаты внесут свой вклад в стабилизацию нефтяного рынка разве что естественным сокращением добычи, поскольку часть её становится нерентабельной при нынешних ценах.

Кстати сказать, в комментариях к этой заметке мне доказывали, что Россия ничего не проиграет, если часть обязательств по сокращению нефтедобычи примут на себя и США. Интересно, что скажут теперь все эти люди? Или скромно промолчат, пока новые методички не подослали?

И третье, самое тяжёлое. Как ни крути, но арбитром в нефтяной войне Москвы и Эр-Рияда выступил… Вашингтон. Именно американский Белый дом в конечном счёте вынудил все стороны сесть за стол переговоров, грозя санкциями и подбадривая словесно. В итоге Россия, де-факто, потеряла суверенитет в нефтедобыче, согласившись действовать в русле директив из Града-на-холме. А если вспомнить, что всё «это» затевалось россиянами в марте с целью добить американских сланцевиков, подчинение диктату Вашингтона выглядит особенно обидным для Москвы. И прецедент создан…

Итак, резюмируем.

Россия сокращает свою нефтедобычу в реальном – абсолютном и относительном – выражении больше, чем кто-либо из конкурентов, не получая взамен ничего. США и, возможно, Мексика в организованных сокращениях не участвуют. Сомнительной выглядит и позиция Норвегии, а стало быть о сохранении рыночных долей не приходится даже и мечтать. Нефтяные цены в лучшем случае удержатся выше 30 долл. за баррель, заставляя российский #бюджет страдать. А сверх того главным рулевым в новой сделке ОПЕК+Россия оказались США.

И если всё это не поражение России в нефтяной войне, то что это тогда?

PS Говорят, у победы 1000 отцов, а поражение обычно сирота. В данном случае это не так. И отца нынешнего поражения можно увидеть на заглавном фото. Но вот что ему будет, коли он – из ближнего круга Самого?