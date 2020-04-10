ВОЗ и Роспотребнадзор назвали маски средством профилактики распространения коронавируса

10.04.2020, 7:59, Детали

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение

Рекомендации по использованию масок в сообществах, во время ухода на дому и в медицинских учреждениях в контексте COVID-19

В данном документе содержатся краткие рекомендации по использованию медицинских масок в сообществах, дома и в медицинских учреждениях в районах, где зарегистрированы вспышки, вызванные вирусом COVID-19. Он предназначен для специалистов в области общественного здравоохранения и профилактики и контроля инфекций (ПКИ), руководителей в сфере здравоохранения, работников здравоохранения и медицинских работников на местах. Он будет пересмотрен по мере поступления новых данных.

С учетом имеющейся в настоящее время информации, предполагается, что путь передачи от человека к человеку вируса COVID-19 либо капельный, либо через контакт. Любой человек, который находится в тесном контакте (в пределах 1 метра) с человеком, имеющим респираторные симптомы (например, чихание, кашель и т. д.), подвергается риску воздействия потенциально инфицированных капельных частиц.

Медицинские маски представляют собой хирургические или процедурные маски, которые являются плотно прилегающими или плиссированными (некоторые похожи на чашки); они крепятся к голове при помощи ремешков/ завязок.

Общие рекомендации

Ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для ограничения распространения некоторых респираторных болезней, в том числе COVID-19. Однако использование только лишь маски недостаточно для обеспечения адекватного уровня защиты, и должны быть приняты другие меры. Если необходимо использовать маски, эта мера должна сочетаться с гигиеной рук и другими мерами ПКИ для предотвращения передачи вируса COVID-19 от человека человеку. ВОЗ разработала руководство по уходу на дому и в медицинских учреждениях по стратегиям профилактики и контроля инфекций (ПКИ) для применения при подозрении на инфекцию COVID-19.

Ношение медицинских масок, при отсутствии показаний, может привести к ненужным затратам, увеличить нагрузку на систему закупок и создать ложное чувство безопасности, которое может привести к пренебрежению другими важными мерами, такими как практика гигиены рук.

Кроме того, ненадлежащее использование маски может снизить эффективность снижения риска передачи.

В сообществах

Лица без респираторных симптомов должны:

– избегать скопления людей и посещения закрытых людных мест;

– поддерживать дистанцию не менее 1 метра от любого человека с респираторными симптомами инфекции (например, кашель, чихание);

– часто выполнять гигиеническую обработку рук, пользуясь спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, если руки не сильно загрязнены, или мылом и водой, когда руки заметно загрязнены;

– при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, согнутой в локте или бумажной салфеткой, утилизировать её сразу после использования и выполнить обработку рук;

– воздерживаться от касаний рта и носа;

Медицинская маска не требуется для тех, кто не болен, так как нет данных о ее полезности для защиты здоровых людей. Однако в некоторых странах маски можно носить в соответствии с местными культурными обычаями. Если маски применяются, необходимо следовать рекомендациям по их ношению, снятию и утилизации, а также по гигиеническим процедурам после её снятия (см. ниже рекомендации относительно надлежащего обращения с масками).

Лица с респираторными симптомами должны:

– носить медицинскую маску и обращаться за медицинской помощью в случае возникновения лихорадки, кашля и затрудненного дыхания как можно скорее;

– следовать приведенным ниже советам относительно правильного обращения с маской.

Уход на дому

ВОЗ рекомендует, чтобы все пациенты с лабораторно подтвержденным диагнозом были изолированы и получали лечение в медицинском учреждении. ВОЗ рекомендует, чтобы все лица с подозрением на COVID-19, у которых имеется тяжелая острая респираторная инфекция, были подвергнуты сортировке в первой точке контакта с системой здравоохранения, и чтобы было начато неотложное лечение на основании тяжести заболевания. ВОЗ обновила рекомендации по лечению пациентов с ОРИ, связанной с COVID-19, которые включают рекомендации для уязвимых групп населения (например, пожилых людей, беременных женщин и детей). В ситуациях, когда изоляция в медицинском учреждении всех пациентов невозможна, ВОЗ подчеркивает приоритетность тех, кто с наибольшей вероятностью имеет негативный исход: пациентов с тяжелыми и критическими заболеваниями и лиц с легкими заболеваниями и риском плохого исхода (возраст> 60 лет, пациенты с сопутствующими заболеваниями, например, хронические сердечнососудистые болезни, хронические респираторные болезни, диабет, рак).

Если все пациенты с инфекцией в легкой форме не могут быть изолированы в медицинских учреждениях, то может потребоваться изоляция тех, у кого легкие симптомы и нет факторов риска, в нетрадиционных учреждениях, таких как перепрофилированные отели, стадионы или спортзалы, где они могут оставаться до разрешения симптомов и получения отрицательных результатов лабораторных анализов на вирус COVID-19. В качестве альтернативы, пациенты с легким заболеванием и без факторов риска могут лечиться дома. Уход на дому также может рассматриваться в тех случаях, когда стационарная помощь недоступна или небезопасна (например, возможности ограничены, а имеющиеся ресурсы не могут удовлетворить спрос на медицинское обслуживание).

Следует соблюдать конкретные указания по ПКИ при лечении на дому.

Лица с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом COVID-19, с легкими респираторными симптомами должны:

– регулярно проводить гигиеническую обработку рук, пользуясь спиртосодержащими дезинфицирующими средствами для протирки, если руки не сильно загрязнены, или мылом и водой, когда руки заметно загрязнены;

– держать дистанцию от здоровых людей (не менее 1 метра);

– Использовать медицинскую маску; маска должна быть предоставлена человеку и носиться как можно дольше, если это переносимо, и заменена, по крайней мере, один раз в день. Лица, которые не переносят медицинскую маску, должны строго соблюдать респираторную гигиену (т.е. при кашле или чихании покрывать рот и нос одноразовой бумажной салфеткой и утилизировать ее сразу же после использования, а затем выполнять гигиену рук)

– улучшать циркуляцию воздуха в жилом помещении, открывая окна и двери для проветривания.

Лица, осуществляющие уход или те, кто проживает с людьми с легкими респираторными симптомы и подозрением на COVID-19 должны:

• Часто выполнять гигиену рук, используя спиртосодержащие растворы для рук при отсутствии видимых загрязнений или мыло и воду, когда руки грязные;

• Держаться на расстоянии не менее 1 метра от больного человека, когда это возможно;

• Носить медицинскую маску, при нахождении в одной комнате с больным;

• Утилизировать любые материалы, загрязненные выделениями из дыхательных путей (одноразовые салфетки) сразу после использования и затем выполнить гигиену рук.

• Улучшить поток воздуха в жилых помещениях, открывая окна как можно больше.

Медицинские учреждения

Лица с респираторными симптомами должны:

– надевать медицинскую маску во время ожидания в зоне распределения или в других помещениях или во время транспортировки в пределах учреждения;

– надевать медицинскую маску, оставаясь в зонах, предназначенных для лиц с подозрением на или с подтвержденным диагнозом COVID-19;

– не надевать медицинскую маску, когда они изолированы в отдельных помещениях, но при кашле или чихании прикрывать рот и нос одноразовыми бумажными салфетками. Утилизировать их надлежащим образом и сразу же после этого выполнять процедуры по гигиенической обработке рук.

Работники здравоохранения должны:

– надевать медицинскую маску при входе в комнату, где размещаются пациенты с подозрением на COVID-19 или уже с подтвержденным диагнозом COVID-19;

– использовать респиратор, по крайней мере, такого класса защиты как, например, сертифицированный Национальным институтом по безопасности и гигиене труда США (NIOSH) N95, стандарт FFP2 Европейского союза (ЕС) или аналогичный, при выполнении процедур с генерацией аэрозоля, таких как интубация трахеи, инвазивная вентиляция легких, трахеотомия, сердечно-легочная реанимация, ручная вентиляция перед интубацией и бронхоскопия.

Использование маски

Если надевается медицинская маска, необходимо надлежащее использование и утилизация изделия, чтобы обеспечить эффективность её применения и избежать любого увеличения риска передачи.

Следующие рекомендации о правильном использовании медицинских масок вытекают из практики работы в медицинских учреждениях:

– аккуратно наденьте маску, чтобы полностью закрыть рот и нос, и надежно закрепите, чтобы минимизировать любые промежутки между лицом и маской;

– во время использования не касайтесь маски руками;

– снимите маску, используя соответствующую технику (то есть не касайтесь передней части, а снимайте за шнурок сзади);

– после снятия или в случае непреднамеренного касания маски обработайте руки с помощью спиртосодержащего средства для мытья рук или мыла и воды, если они заметно загрязнены

– меняйте маску на новую чистую, сухую маску, как только она становится влажной;

– не используйте повторно одноразовые маски;

– выбрасывайте одноразовые маски после каждого использования и утилизируйте их сразу после снятия.

Тканевые (например, хлопковые или марлевые) маски не рекомендуются ни при каких обстоятельствах.