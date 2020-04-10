 

Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса в тюрьме

10.04.2020, 7:53, Новости дня

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, излечился от коронавируса и вышел из карантина, сообщил его представитель Джуд Энгелмайер.

«Его выпустили из медицинского изолятора», – передает ТАСС слова Энгелмайера со ссылкой на телеканал Fox News.

По канала, заболевание у 68-летнего Вайнштейна проходило без проявления симптомов.

О заражении Вайнштейна стало известно в середине марта. Как отмечал американский интернет-портал «Пейдж сикc», продюсер, вероятнее всего, был инфицирован в нью-йоркской тюрьме, расположенной на острове Райкерс в проливе Ист-Ривер. Позже Вайнштейна перевели в другую тюрьму, которая расположена на северо-западе штата Нью-Йорк, и поместили в изолированный блок.

В настоящее время у Вайнштейна нет симптомов, свидетельствующих о заражении, отмечается в публикации. Он по-прежнему находится под наблюдением врачей в пенитенциарном учреждении.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что число жертв коронавируса в США за минувшие сутки составило 1 тыс. 904 человека. Это на 61 меньше, чем днем ранее. Всего от связанных с коронавирусом осложнений скончалось 16 тыс.672 человека. Сутки назад эта цифра составляла 14 тыс.768 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 465 тыс., выздоровело более 25 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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