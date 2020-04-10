«Конфетный тупень»: Иван Макаревич раскритиковал Егора Крида за съемки в фильме

10.04.2020, 7:53, Разное

Сын музыканта Андрея Макаревича Иван подверг критике фильм «(Не) идеальный мужчина», одну из ролей в котором сыграл артист Егор Крид. Он посчитал картину провальной, а исполнителя обозвал «конфетным тупнем».

Фильм «(Не) идеальный мужчина» транслировали в начале нынешнего года в отечественных кинотеатрах. Лента собрала немалое количество материальных средств, а многие зрители пришли в восторг от увиденного и игры актеров, в частности. Одну из главных ролей сыграл популярный российский музыкант Егор Крид, работа которого в данном проекте понравилась не всем.

Сын фронтмена известной рок-группы «Машина времени» Иван Макаревич, как и многие другие граждане России, в настоящее время находится на домашнем карантине в самоизоляции. Теперь у него появилось свободное время для изучения новинок в кинематографе. В частности, по мнению актера, проект «(Не) идеальный мужчина» является наглядным учебником, как не стоит снимать фильм, потому как это самый настоящий стыд. Иван Макаревич отметил, что в его коллекции имеется сразу несколько плохих кинокартин, но работа с участием Егора Крида оказалась еще хуже других. Он возмущен, как авторы могли сделать такой некачественный продукт. «Любимое развлечение конфетных тупней вроде Крида», – отметил он, также добавив, что данный артист и в музыкальном искусстве ничего не представляет из себя, так и в кино «прославился». По мнению актера, подобные деятели не устают просто позориться.

Иван Макаревич как артист прославился после выходов фильмов «Бой с тенью» и «1814». В 2009 году на экранах появился сериал «Иван Грозный», где он сыграл роль молодого царя. В 2010 году предстал перед зрителями, воплотив образ собственного отца в ленте «Дом Солнца». Всего на его счету около 17 ролей.