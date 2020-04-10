 

Украина и РФ проведут миниобмен, в Минздраве подчеркивают, что пик эпидемии коронавируса не прошел. Главное из Telegram-каналов

10.04.2020, 7:40, Новости дня

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Украина согласилась на миниобмен удерживаемыми лицами

“Резидент” утверждает, что Украина решила согласиться “на миниобмен, который предложили в ОРДЛО”.

“[Президент Украины] Владимир Зеленский считает, что к Пасхе символично вернуть домой украинцев. Все остальные вопросы, связанные с апгрейдом Минских соглашений и реализацией парижских договоренностей, будут обсуждать после отмены карантина”, – пишет паблик, ссылаясь на источник в Офисе президента Украины.

Пик коронавируса в Украине наступит на следующей неделе

Министерство здравоохранения Украины прогнозирует, что пик заболеваемости коронавирусом в стране придется на 14–15 апреля.

“В Украине не такая стремительная динамика заболеваемости динамика заболеваемости COVID-19, как в других странах. Однако вспышка там началась на месяц раньше, поэтому расслабляться рано. Правительство не планирует досрочно ослаблять карантинные меры”, – подчеркнули в Минздраве.

Почему нет коронавируса в Николаевской области?

Сегодня Николаевскую область – единственный регион, где не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции – проинспектировал главный санитарный врач, замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко. По итогам поездки он сказал, что нарушений при проведении исследований не обнаружилось. 

Telegram-канал “Недоторкані” нашел феномену Николаевской области простое объяснение: “Люди, которые удивляются тому, что в Николаевской области не выявили коронавирус, никогда не пробовали доехать туда на своем автомобиле”.

ОП нашел голоса для внесения изменений в госбюджет

“Резидент” утверждает, что “Офис президента собрал голоса под изменение бюджета” в связи с экономическим кризисом, вызванным эпидемией коронавируса.

“[Фракция “Европейская солидарность”] Петра Порошенко и “Голос” готовы дать голоса, если по факту голосования не будет хватать “Слуг народа и [депутатской группы] “Доверие”, – пишет паблик.

Как ожидается, внеочередная сессия Верховной Рады, на котором будет рассмотрен законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год, пройдет 13 апреля. Нардеп от “Слуги народа” Александр Качура говорил, что этот документ “на 95% согласован” с фракциями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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