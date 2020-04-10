На Донбассе погиб украинский военный, еще двое получили ранения

10.04.2020, 7:40, Новости дня

За прошлые сутки боевики на Донбассе 21 раз обстреляли позиции украинских военных. Один боец погиб, двое получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибра, из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь в районе Павлополя, Водяного, Красногоровки, Новомихайловки, Авдеевки, Пищевика, Старогнатовки и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – неподалеку от Орехово, хутора Вольный, Новолуганского, Новоалександровки, Попасной, Крымского и Новгородского.

По предварительным подтвержденным данным разведки, 9 апреля подразделения ООС уничтожили одного российского оккупанта, еще одного ранили.

С начала новых суток вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреляли украинских военных – в районе Новозвановки и Новоалександровки. Без потерь с украинской стороны.

Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.