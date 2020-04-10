 

В мире от COVID-19 умерли более 95 тыс. человек

10.04.2020, 7:40, Новости дня

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в мире по состоянию на сегодняшнее утро достигло 1 601 984. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни.

Из низ 95 731 умерли, 355 066 выздоровели.

На первом месте по масштабу заболевания находятся США – там 466 033 инфицированных, 16 690 умерших и 25 988 излечившихся.

В Испании 153 222 человек заболели, из них 15 447 умерли, 52 165 уже вылечились.

В Италии общее число заразившихся достигло 143 626, из них 18 279 умерли, 28 470 излечились.

Франция занимают четвертое место с 118 783 заболевшими и 12 228 погибшими, Германия на пятом с 118 235 инфицированными и 2 607 умершими.

Китай, откуда начал распространяться вирус, занимает шестую позицию по масштабам заболевания – там умерли 3 340 человек из 82 924 заразившихся.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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