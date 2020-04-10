 

В Серпухове пресечена деятельность наркодельцов с Украины

10.04.2020, 7:35, Новости дня

Полиция Подмосковья задержала троих подозреваемых в производстве наркотиков, все эти люди — граждане Украины, их взяли с поличным.

Местом спецоперации стал дом в Серпуховском районе. При обыске в нём нашли целую лабораторию, в том числе, ёмкости с прекурсорами, канистры с соляной кислотой и другие ингредиенты и оборудование, необходимые для создания запрещённых веществ.

По версии следствия, двое подозреваемых производили наркотик, третий — развозил его заказчикам. В доме нашли крупную партию психотропных препаратов, сообщает телеканал "Россия 24".

"Химическое исследование подтвердило, что сотрудниками правоохранительных органов изъято психотропное вещество мефедрон общей массой около 9,5 килограмма, что составляет примерно 28 тысяч разовых доз. Следственным управлением Межмуниципального управления МВД РФ «Серпуховское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — заявил Ирина Волк, официальный представитель МВД.



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