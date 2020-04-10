Дэйна Уайт: отмена UFC 249? Мы получили звонок сверху

10.04.2020, 7:35, Новости дня

Президент ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC Дэйна Уайт сообщил журналистам, что отмена очередного турнира промоушена связана, в первую очередь, с пандемией коронавируса. При этом он сослался на некие силы "наверху", которые намекнули ему, что хорошо бы остановиться.

Как уже сообщали Вести.Ru, турнир UFC 249 должен был состоятьс 18 апреля и изначально главным его боем был чемпионский поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Однако вернувшийся в середине карантина на родину россиянин отказался драться, после чего ему нашли замену в лице Джастина Гэтжи.

До самого конца было непонятно также, где пройдет турнир, который по словам Уайта "обязательно должен был состояться". Последовательно отказались от проведения Нью-Йорк, Лас-Вегас и Невада, отпали варианты проведения состязаний в ОАЭ, РФ и неуказанной африканской стране. Наконец, говорилось о индейской резервации, где не действуют законы американских атлетических комиссий и некоем частном острове.

В то же время в США пандемия коронавируса приняла угрожающие масштабы, страна вышла на первое место в мире по числу заболевших. Тем не менее, глава UFC гнул свою линию, намереваясь провести турнир во что бы то ни стало. Его поддерживали в этом бойцы, в частности Фергюсон, который очень хотел выйти в октагон и не преминул отказ Нурмагомедова от рискованного мероприятия назвать "трусостью".

И вот логичное решение принято не без участия американских властей: "Мы получили звонок сверху, — признался Уайт. – Мне сказали остановиться, чтобы я не делал турнир в следующую субботу. Это касается и следующих туниров".

"Но все хорошо, мы должны пройти это и вернуться при первой же возможности, — цитирует главу UFC издание ESPN. – Прессинг на меня не влияет: я в этом деле уже 20 лет. Мне плевать, что думают другие люди. Но здоровье и безопасность – это то, что волнует нас в первую очередь. Мы вернемся очень скоро".