 

Хакими выбирает между чемпионатами Германии, Италии и Англии

10.04.2020, 7:35, Новости дня

Игрок обороны футбольной сборной Марокко Ашраф Хакими, права на которого принадлежал мадридскому "Реалу", скорее всего в межсезонье окончательно сменит клубную прописку. Сейчас они играет на правах аренды за "Боруссию" (Дортмунд), но на защитника претендуют клубы из Англии, Италии и той же Германии.

Оборонец, который не произвел впечатления на главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, проводил очень хороший сезон в "Боруссии", которая в дальнейшем очень рассчитывает выкупить трансфер 21-летнего марокканца. Но у того есть очень неплохие варианты продолжения карьеры.

Футболиста заметили в мюнхенской "Баварии" и Хакими вполне может получить предложение оттуда, сообщает Mundo Deportivo. Впрочем, набор клубов, которые могут попытаться выкупить контракт защитника, впечатляет: итальянский "Ювентус", английские "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм", а также фарнцузский "Пари Сен-Жермен". Правда, по окончании сезона игрок должен вернуться в мадридский клуб и, возможно, останется в "Реале".



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