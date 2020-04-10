 

Трамп догнал Байдена по популярности

10.04.2020, 7:30, Новости дня

Популярность президента США Дональда Трампа среди избирателей выросла, он впервые догнал по этому показателю Джо Байдена, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу FOX News.

Респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на президентских выборах, если голосование состоялось бы сейчас. Не менее 42% ответили, что отдали бы свой голос Байдену. Также 42% сказали, что поддержали бы Трампа.

Порядка 7% сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а 6% признались, что пока не знают, как бы они поступили. Не менее 3% заявили, что вообще не пошли бы на выборы, передает ТАСС.

По мнению исследователей, одной из причин потери преимущества Байденом является то, что он из-за пандемии лишен возможности проводить митинги и участвовать в общественных мероприятиях. Тем временем Трамп каждый день проводит пресс-конференции, на которых рассказывает о мерах, принимаемых для борьбы с распространением вируса.

Кроме того, как отмечает канал, в США зафиксирован рост числа избирателей, которые заявляют о поддержке Республиканской партии.

Согласно приведенным FOX News данным, одобряют работу Трампа на посту главы государства 49% респондентов. Противоположного мнения придерживаются также 49% участников исследования, 2% не дали ответа.

Ранее за все время проведения данных опросов положительную оценку работе Трампа не давали более 48% респондентов. Этот показатель был зафиксирован в марте нынешнего года и в феврале 2017-го. По мнению исследователей, рост популярности Трампа связан с обеспокоенностью граждан распространением вируса.

На вопрос о том, беспокоятся ли они из-за вируса, 94% опрошенных ответили утвердительно, 6% – отрицательно. 76% респондентов признались, что боятся заразиться.

Опрос проведен в период с 4 по 7 апреля среди примерно 1,1 тыс. американцев по всей стране. Вопросы им задавали по телефону.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Университет Джонса Хопкинса сообщает, что число жертв коронавируса в США за минувшие сутки составило 1 тыс. 904 человека. Это на 61 меньше, чем днем ранее. Всего от связанных с коронавирусом осложнений скончалось 16 тыс.672 человека. Сутки назад эта цифра составляла 14 тыс. 768 человек.Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 465 тыс., выздоровело более 25 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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