«Выпьем за любовь!»: Сын Максима Галкина Гарри спародировал Игоря Николаева

10.04.2020, 7:30, Разное

Максим Галкин продолжает поднимать настроение поклонникам шуточными роликами, демонстрируя, как его семья весело проводит время на карантине. Недавно их с Аллой Пугачевой сын рассмешил домочадцев, спародировав Игоря Николаева.

Шестилетний Гарри Галкин прикрепил роскошные усы и, эмоционально жестикулируя, представил зрителям одну из композиций маэстро. «Выпьем за любовь!» – спел сын Примадонны, а затем, сняв солнцезащитные очки и усы, поинтересовался, узнали ли его в таком образе. В это время за кадром слышен смех матери маленького пародиста Аллы Борисовны.

На публикацию одним из первых отреагировал сам Николаев, написав в комментариях: «Браво!». К коллеге присоединилась Валерия, отметив, что, судя по ролику, семье Галкина и Пугачевой не скучно на карантине. Поклонники поблагодарили за подаренный позитив и похвалили сына звездной четы за талант, добавив: «Весь в отца».

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 8 Апр 2020 в 11:32 PDT