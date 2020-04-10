Медики проверили, какие карантинные меры реально эффективны в профилактике COVID-19

10.04.2020, 7:20, Новости дня

Кокрейновское сотрудничество проанализировало имеющиеся доказательства эффективности карантинных мер в профилактике распространения COVID-19. Ученые рассмотрели действенность сочетания карантина с другими методами борьбы с инфекцией. Их отчет выложен на сайте Кокрейновской библиотеки.

Обзор подтвердил, что раннее введение карантина и его сочетание с другими мерами играет важную роль в контроле распространения нового коронавируса SARS-CoV-2. Но остаются открытыми вопросы, как лучше использовать эти способы борьбы с распространением инфекции, когда придет время ослаблять карантин.

Ученые проанализировали 29 исследований. 10 из них касались непосредственно COVID-19, остальные фокусировались на других коронавирусных болезнях – тяжелом остром респираторном синдроме и ближневосточном респираторном синдроме.

Основные выводы Кокрейновского сотрудничества:

Карантин для людей, которые контактировали с инфицированными, предотвращает большое количество новых случаев болезни и смертей. Он оказался самой эффективной из рассмотренных мер.

Карантин для людей, которые вернулись из стран, с неблагополучной обстановкой по новой коронавирусной инфекции, предотвращал не большое количество новых случаев болезни и смертей.

Комбинирование карантина с закрытием школ, ограничением на путешествия и физическим дистанцированием увеличивало его эффективность. Оно уменьшало количество случаев передачи инфекции и снижало количество тяжелых случаев болезни, требующих лечения в реанимации.

Более раннее и более полное введение карантина и других мер профилактики более эффективно в сдерживании COVID-19.

Авторы обзора указывают, что они анализировали исследования, которые представляли собой моделирование ситуаций, исходя из текущих знаний о вирусе. Информация о возбудителе COVID-19 может дополняться, поэтому эти данные могут устаревать.

«Кокрейновский обзор показал, что […] местные власти должны постоянно следить за ситуацией, чтобы поддерживать оптимальный баланс мер на месте. Тогда соотношение пользы и вреда от этих мер будет наиболее приемлемым», – сказала Барбара Нусбаумер-Штрайт (Barbara Nußbaumer-Streit), ведущий автор исследования.

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