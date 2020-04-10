Четыре дня упражнений в неделю облегчают депрессию и тревожность

10.04.2020, 7:20, Новости дня

Риск инфицирования и вынужденная изоляция оказывают плохое влияние на психику человека. Новое исследование напоминает, что физические упражнения могут поддержать психику в сложных условиях. Научная работа, опубликованная в Health Psychology, показала, что занятия всего четыре дня в неделю облегчают депрессию и другие психические проблемы у людей, которые ведут сидячий образ жизни.

Ученые из Медицинского центра Колумбийского университета провели один из первых экспериментов, показывающих влияние разных конкретного режима занятий на психическое здоровье.



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В чем состояло исследование

Участниками исследования стали 119 здоровых людей в возрасте 20-45 лет, у которых раньше не диагностировали психические нарушения. Перед началом исследования ученые проверили уровень депрессии, тревожности, враждебности и злобы у участников исследования.

Для эксперимента людей случайным образом разделили в две группы. Одна из групп была контрольной – ее участники продолжали обычный для себя сидячий образ жизни. Участники из второй группы выполняли стандартные аэробные упражнения: ходили или бегали по беговой дорожке (тредмилу), «ездили» на велотренажере в течение 35 минут четыре раза в неделю. Интенсивность занятий должна была быть такой, чтобы у них заметно усиливалось дыхание, а пульс ускорялся на 70-80%.

Через три месяца все участники снова заполнили опросники для оценки настроения и состояния психики. После этого участников из активной группы попросили вернуться на один месяц к сидячему образу жизни.

Что получилось

Когда участники исследования прошли тесты на состояние психики в конце исследования, ученые проанализировали их изменения за четыре месяца.

В начале исследования состояние психики участников было нормальным: у них были низки уровни депрессии, тревожности. Но участники, которые упражнялись в течение трех месяцев, смогли снизить и без того низкие показатели: результаты тестов на депрессию у них стали лучше примерно на 35%. Улучшение показателей психического здоровья имело тенденцию сохраняться, за месяц пассивной жизни депрессия и тревожность не вернулись к прежним показателям. Результаты тестов людей, которые вели неподвижный образ жизни, практически не изменились.

«Это исследование напоминает нам, что инструмент для борьбы доступен нам. Если вы можете безопасно выйти наружу и ходить или бегать, это должно помочь справиться с негативными проявлениями со стороны психики, которые ощущает сейчас практически каждый», – сказала The New York Times Кетлин Макинтайр (Kathleen McIntyre), автор исследования.

Она добавила, что если физическая активность на улице сейчас недоступна, можно обратиться к каким-либо курсам упражнений онлайн. Любая физическая активность будет полезной.