Минздрав обновил список препаратов для лечения COVID-2019

10.04.2020, 7:18, Новости дня

В списке приведены следующие лекарства:

хлорохин

гидроксихлорохин

лопинавир с ритонавиром

азитромицин с гидроксилорохином э

интерфероны

На сегодняшний день испытания проходят:

умифеновир

ремдесивир

фавипиравир

Для профилактики при разовом контакте с носителем COVID предписано применять “Гидроксихлорохин” (по 400 мг утром и вечером в первые сутки приема, затемс по 400 мг раз в неделю на протяжении 3 недель), а также “Мефлохин” (первые двое суток по 250 мг утром и вечером, на третьи сутки – 250 мг, затем по 250 мг раз в неделю в течение трех недель).

«По опубликованным данным, указанные лекарственные препараты сегодня также могут применяются при лечении пациентов с COVID-19. Однако имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии данными препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения»,— следует из рекомендаций.

Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!