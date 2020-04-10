Камера наблюдения в доме засняла жуткую голову, выглядывающую из двери

10.04.2020, 7:13, Разное

Это пугающее видео появилось в сети вчера и вызвало оживленную дискуссию о том, что это может быть.

Многие уверены, что на видео заснят обычный грабитель в маске или видео подделка, другие считают, что камера засняла реального монстра.

По словам того, кто выложил видео в сеть, ролик был снят на камеру наблюдения, установленную в частном доме, в котором живет лишь одинокая пожилая женщина.

На протяжении всей той ночи сенсорные лампы в комнате включались сами по себе, реагируя на какое-то движение. Также старушка регулярно слышит по ночам какой-то шум на первом этаже (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Когда она просмотрела запись с камеры наблюдения то заметила там жуткую голову, которая высунулась из бокового дверного проема и тут же в комнате зажегся свет. Голова потом посмотрела немного вверх и через секунду исчезла.

Как сообщается, старушка подала заявление в полицию, однако если это был грабитель в маске, то его цель присутствия в доме совершенно непонятна, так как ничего не было взломано, ничего не пропало, не было открыто или повреждено.

И если это был грабитель в маске, то получается, что он регулярно приходит в этот дом, судя по тому как часто женщина слышит странный шум внизу, но ничего не делает. Также страшная голова лишь один раз попала на камеру наблюдения, больше камера ничего необычного не засняла.

Многие комментаторы считают, что видео жуткое само по себе и что эта голова явно не то, что они хотели бы увидеть ночью в своем доме.