На древнем египетском папирусе заметили заклинание привораживания мужчины

10.04.2020, 7:12, Разное

Расшифровав иероглифы на древнеегипетском папирусе, ученые изумились тому, какое сообщение в них содержалось. Текст в папирусе оказался похож на заклинание любовного привораживания.

В частности там было указано, что некий мужчина по имени Кефалас будет иметь сильное беспокойство до тех пор пока не вступит в сексуальные отношения с женщиной по имени Таромея (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Он будет иметь "беспокойство в полдень, вечер и во все времена", гласила записка, в самом низу которой для наглядности были изображены силуэты обнаженного мужчины и бога Анубиса с собачьей головой.

Гениталии мужчины на рисунке намеренно сильно увеличены, а в его груди торчит стрела, посланная из лука Анубиса. Анубис тут, кстати, выглядит невероятно похожим на Купидона.

Это заклинание привораживания вероятно было написано и нарисовано по заказу самой Таромеи, после чего было помещено в случайную могилу, чтобы вызвать духа этого умершего человека. Этот дух должен был повсюду преследовать Кефаласа и нагонять на него то самое "беспокойство".

"По сути у нас имеется призыв к духу, чтобы он восстал и начал мучить человека", – говорит доктор Роберт Ритнер, который вместе со своим коллегой Фой Скалфом из Чикагского университета расшифровал этот египетский папирус.

"Как правило подобное называют любовным заклинанием, но тут на самом деле дело не в эмоциональном привлечении, а по факту желание принудить к сексу".

Далее в папирусе указано, что Кефалас должен страдать от муки любовной болезни, не мог есть, не мог пить и должен следовать по стопам Таромеи, пока "его мужские части не объединятся с ее женскими частями".

Этот папирус, который, несмотря на множество дыр, сохранился в более-менее читабельном состоянии, был датирован примерно второй половиной 1 века нашей эры – 2 веком нашей эры.

Папирус был приобретен Мичиганским университетом в 1924 году из неуказанного источника, поэтому где именно был найден этот папирус, неизвестно. Предположительно он был создан в регионе Файюм (Средний Египет).

Заклинания, подобные этому, были не редкостью в позднем греко-римском периоде Египта, но обычно они были написаны мужчиной в адрес женщины.

Исследователи считают, что Таромея не обязательно была богатой, но как минимум она была достаточно обеспеченной женщиной. Египетские женщины в то время редко умели читать и писать, поэтому Таромея имела деньги нанять профессионального писца для составления заклинания.