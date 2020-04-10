Странный случай Кэтрин Хадсон, превратившей себя в «подушечку для игл»

10.04.2020, 7:12, Разное

Этот случай многие называют самым странным для врачей старейшей больницы Ноттингема (Англия), работавшей с конца 18 века и закрытой лишь в 1990-х годах.

4 августа 1783 года в эту больницу была доставлена местная жительница Кэтрин (Китти) Хадсон, которая была лишь 9 пациенткой этой больницы с момента ее открытия.

Ее история вызвала большое волнение среди медицинских работников не только в Ноттингеме, но и во всей Англии. О Кэтрин Хадсон и сейчас регулярно вспоминают и поражаются тому, что это было в реальности (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Кэтрин родилась в ноттингемской деревне Арнольд в 1765 году, она была внучкой мистера Уайта, служителя церкви Святой Марии в Ноттингеме. Когда Кэтрин исполнилось 6 лет, ее отправили жить к дедушке, который приставил ее к работе в церкви. Кэтрин подметала полы и убиралась в помещении после служб.

Каждый раз, когда девочка находила на полу утерянную кем-то иголку или булавку, она зажимала ее в зубах на время уборки, чтобы не потерять. Кэтрин вероятно видела, что ее мать делает так дома.

Но вскоре это превратилось в странное влечение. Кэтрин стала постоянно зажимать в зубах иглы или булавки, она наслаждалась ощущением маленьких острых предметов во рту. Эту ее прихоть первой подметила другая девочка-уборщица и она порой даже специально подваживала Кэтрин набирать полный рот иголок, так как ей нравилось смотреть на это.

Год шел за годом и теперь эта прихоть превратилась для Кэтрин в настоящее проклятие. Она теперь не могла ничего делать без иглы во рту. Ни спать, ни есть, ни пить. От постоянного зажимания зубами металлических игл и булавок коренные зубы Кэтрин к подростковому возрасту стерлись почти до десен.

К тому времени об этой странной и пугающей привычке знали все друзья Кэтрин и ее родные. Они считали это необычным, но больше никак не реагировали.

Все стало хуже, когда у Кэтрин начали неметь руки и ноги и ее привезли в ту самую больницу. Врачи при осмотре нашли у Кэтрин сильное воспаление на руке, а когда рану стали чистить, то вытащили из нее две иголки.

Потом врачи решили осмотреть все тело девушки и нашли еще несколько иголок в плече. Они вытащили их оттуда, а позже нашли иглы еще в одном месте. И потом еще в одном. И еще…

С небольшими перерывами, когда девушку отпускали домой к родным, Кэтрин провела в больнице целых два года. За это время врачи вытащили из не огромное количество булавок и игл. Их находили в руках, ногах, ступнях. Самое страшное было с грудью Кэтрин, обе груди были буквально нашпигованы иглами и булавками.

Типичная больничная запись Кэтрин была похожа на эту, датированную 11 октября: "Очень большая штопальная игла была извлечена из ее правой груди в этот день, она была вставлена в нижнюю часть молочной железы. Она думает, что там есть еще одна игла, глубоко сидящая посередине груди, жаловалась на сильную боль после удаления иглы, которая через час стала такой сильной. что у нее начались судороги".

Или запись от 1 ноября: "Игла (в ее груди) все еще лежит очень глубоко, около трех дней назад она очень сильно сжала челюсти, ее пульс маленький и слабый. Был сделан разрез через грудь и извлечена большая игла, которая прилипла к сухожильной фасции, покрывавшей грудную мышцу. Впоследствии края раны скрепили клеевыми пластинами".

Кэтрин вставляла иглы и булавки не только в разные части тела, но и вводила их в мочеиспускательный канал. В записи от 3 февраля говорилось, что "вчера была булавка в моче", а общее состояние Кэтрин описывалось как слабое. 4 февраля Кэтрин снова вводила иглу в мочеточник, а 11 февраля игла была найдена в ее рвоте. 14 февраля очередную большую иглу извлекли из ее груди.

24 февраля правая грудь Кэтин снова воспалилась и так длилось несколько дней. 8 марта Кэтрин пожаловалась на сильную боль в груди, которая мешала ей лежать. Врачи решили, что она снова вставила себе иглу и запланировали операцию. 22 марта прошла операция, во время которой нашли большую иглу и удалили большую часть грудных желез, потому что они были сильно инфицированы.

26 июня Кэтрин снова жалуется на сильную боль в груди. Утром 30 августа ей снова сделали операцию и во время нее удалили полностью правую грудь. При перевязке раны среди ткани нашли иглу. Еще одну иглу нашли тем же вечером, когда снова меняли повязки.

4 сентября по время очередной перевязки снова обнаружилась большая игла, а в самой ране торчали 4 булавки. Потом булавки находили при перевязке 9 и 11 сентября. С каждым разом случай Кэтрин Хадсон вызывал все большее удивление ноттингемских врачей.

За два года в больнице из девушки было удалено огромное количество игл и булавок. 27 декабря 1784 года, после того как из Кэтрин долго ничего острого не вытаскивали, ее решили выписать, как "вылеченную".

Удивительно, но история Кэтрин получила счастливое продолжение. В той же больнице она познакомилась с парнем по имени Годдарт, которому удалили глаз, а после выписки через 6 месяцев они поженились. В последующие годы Кэтрин родила ему 19 детей, из которых по неизвестным причинам лишь один ребенок пережил младенчество (правда и он умер в возрасте 19 лет).

Кэтрин до старости работала почтальоном и была крепкой и выносливой женщиной, фигура которой была похожая на мужскую. Она легко таскала тяжелые сумки и носила мужскую короткую куртку. Пережитая история с иглами кажется никоим образом не сказалась на ее здоровье.