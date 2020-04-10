 

Путин уволил главного следователя МВД

10.04.2020, 7:11, Новости дня

Документ вступил в силу со дня подписания.

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступил в силу со дня подписания.

Ранее в апреле стало известно о задержании и аресте заместителей Романова: генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского вместе со следователем Александром Брянцевым обвинили в злоупотреблениях по уголовному делу бизнесмена Альберта Худояна, который, как полагает следствие, вышел из СИЗО с их помощью.

Романов был назначен заместителем министра внутренних дел России — начальником следственного департамента МВД в 2016 году. В феврале 2018-го ему присвили звание генерал-лейтенант юстиции.

Ранее два генерала МВД были задержаны по делу о получении крупной взятки



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