 

В России коронавирус будут диагностировать по клинической картине без лабораторного подтверждения

10.04.2020, 7:11, Новости дня

Людей с пневмонией будут лечить так же, как и больных коронавирусной инфекцией.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил в интервью «России-1», что людей с пневмонией будут лечить так же, как и больных коронавирусной инфекцией.

«Мы видим, что течение заболевания (COVID-19) развивается подчас столь быстротечно, что и у него уже есть характерная клиническая картина, что ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине», — сказал Мурашко (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее в России расширили список лекарств для борьбы с коронавирусом



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