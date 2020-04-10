Минздрав назвал соль одним из средств профилактики коронавируса
10.04.2020, 7:11, Новости дня
Об этом говорится в пятой версии «Временных методических рекомендаций» по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Одним из способов профилактики заражения коронавирусом, рекомендованным Министерством здравоохранения для групп риска, является промывка слизистых оболочек носа раствором поваренной соли. Об этом говорится в пятой версии «Временных методических рекомендаций» по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19, опубликованной на сайте ведомства.
Теперь в России коронавирус будут диагностировать по клинической картине без лабораторного подтверждения.
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