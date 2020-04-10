NewsOne – праздник в честь возвращения гастарбайтера обернулся вспышкой коронавируса

10.04.2020, 7:10, Новости дня

В Житомирской области Украины трое мужчин решили отметить возвращение товарища с заработков из-за границы. Как передаёт NewsOne, несмотря на ограничительные карантинные меры, они устроили застолье, после которого не только сами заразились коронавирусом, но и разнесли инфекцию среди своих родственников.



Reuters

Вспышка коронавируса зафиксирована в Житомирской области Украины. Как передаёт NewsOne, об этом на брифинге сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Бунечко рассказал, что несколько человек заразились COVID-19 от своего товарища, который вернулся с заработков. Они отмечали возвращение из-за границы, несмотря на ограничительные карантинные меры, и заразились коронавирусом.

В администрации рассказали, что во время застолья заразились три человека, потом они пошли домой и разнесли инфекцию. Теперь болеют коронавирусом уже восемь человек.