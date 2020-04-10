Новый смартфон Google Pixel 4a XL отличается на первом фото от Pixel 4a

10.04.2020, 7:09, Разное

На портале eBay появился снимок задней панели нового смартфона Google Pixel 4a XL, благодаря которому специалисты смогли сделать определенные выводы о модели. Аппарат отличается от устройства Pixel 4a.

Если Google Pixel 4a получил от разработчиков основную одинарную камеру на 12 Мп, то вариация XL выйдет на рынок со сдвоенной камерой. На опубликованном изображении заметны три значительных по размерам отверстия, одно из которых может оказаться светодиодной вспышкой. Смартфон 4a XL обладает однокристальным процессором Qualcomm Snapdragon 730.

Экран 4a имеет диагональ в 5,8 дюйма, поэтому не исключается, что новинка порадует многочисленных поклонников продукции американской IT-корпорации более внушительным дисплеем. Дактилоскопический сканер будет размещен не под дисплеем, а на обратной панели. Емкость собственной и оперативной памяти должна составить 128 и 6 Гб соответственно, а объем аккумуляторной батареи превысит 4000 мАч.