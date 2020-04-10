США призвали Россию действовать жестче против «Русского имперского движения»

10.04.2020, 7:08, Новости дня

Власти США считают «хорошим первым шагом» решение властей РФ отнести сайт «Русского имперского движения» (РИД) к числу содержащих экстремистские материалы, сообщил координатор Госдепа по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.

«Нам известно о запрете властями РФ на ведение сайта этой группировкой <…>. И хотя мы считаем это хорошим первым шагом, мы бы призвали правительство РФ принять более жесткие и решительные меры, направленные против организации, в судебном порядке преследовать лиц, которые могли нарушить какие-либо внутренние законы в России, закрыть учебные лагеря [этой организации], чтобы помешать им привлечь к полувоенизированной подготовке террористов, которые придерживаются идеи превосходства белой расы <…>. РФ взяла на себя ряд публичных обязательств относительно своих намерений бороться с международным терроризмом, и мы призываем ее выполнять эти обязательства по отношению к данной группировке», – передает ТАСС слова Сейлса.

При этом он не смог ответить, обсуждал ли Вашингтон с Москвой свои действия в отношении организации. В ответ на вопрос о том, почему РИД была внесена в список террористических организаций именно сейчас, Сейлс заявил, что в первую очередь это связано «с ростом в последние годы угрозы, которую представляет по всему миру терроризм [со стороны] преследующих идеи превосходства белой расы».

Кроме того, он отметил прошлогодний указ президента США Дональда Трампа, который расширил полномочия Госдепа в этом вопросе.

Сейлс также не ответил на вопрос о том, собираются ли власти США внести в список террористов украинский националистический батальон «Азов».

«Я не могу забегать вперед относительно других решений о внесении в списки, которые мы можем рассматривать или не рассматривать, но я могу сказать, что мы всегда следим за другими группировками, которые соответствуют нашим критериям [для добавления в перечень террористических организаций]. Мы без колебаний будем решительно использовать наши санкционные инструменты против иностранных террористических группировок, которые угрожают нашим ценностям, интересам или нашим людям», – сказал Сейлс.

Напомним, власти Соединенных Штатов внесли в список террористических националистическую организацию «Русское имперское движение». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США не смогли внятно объяснить, почему включили организацию «Русское имперское движение» в список террористических группировок.