 

Алена Водонаева продемонстрировала “забеги голышом” своего сына

10.04.2020, 6:53, Разное

Недавно популярная телеведущая Алена Водонаева разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram неоднозначный видеоролик, в котором её сын Богдан бегает голышом по квартире. Публикация стала очередной иллюстрацией оригинального поведения наследника знаменитости.
В рамках публикации сын Алены Водонаевой, находящийся вместе с матерью на карантине, совершал пробежки в голом виде по квартире, видимо, намереваясь таким образом вызвать смех у ведущей. Свои действия он сопровождал голосовыми комментариями, например: “Извините, ребятки, немного цензуры”. Примечательно, что такое оригинальное поведение Богдана является в последнее время довольно частым. В частности, совсем недавно он решил впечатлить свою мать своим заявлением о том, что женщинам “нельзя давать спуску”. К слову, сама знаменитость признается, она не знает истоков причин такого враждебного отношения наследника к представительницам прекрасного пола.

Водонаева также пояснила поклонникам, что скучает по своим друзьям, проживающим в Лос-Анджелесе. Особую грусть у неё вызывает тот факт, что расставание с приятелями продлится, по меньшей мере, до конца июля, из-за карантина в этом городе США. Впрочем, как полагает красавица, в РФ аналогичные меры будут продолжаться так же долго.



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