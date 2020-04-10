 

Названы четыре продукта, вредные для мужчин за 50

10.04.2020, 6:53, Разное

С возрастом следить за питанием крайне важно, поскольку возрастают риски для здоровья. Эксперты назвали четыре продукта, от которых мужчинам за 50 лучше отказаться.
В список попали сладости, отличающиеся высокой калорийностью. С возрастом наблюдается замедление метаболизма, поэтому риск ожирения возрастает в разы. Избыточный вес, предупреждают медики, негативно отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы. Вредно для мужчин за 50 обработанное мясо. Изделия, вроде сосисок, бекона, колбас, содержат много насыщенных жиров, повышающих уровень «плохого» холестерина.

Многие представители сильного пола любят макароны, но рекомендуется употреблять продукт из цельного зерна. В ином случае в кровь станет поступать много сахара, что грозит метаболическими недугами. Может быть опасным для мужчин в возрасте обезжиренное молочное. Часто производители для компенсации недостатка вкуса добавляют в творог, сыр и другие продукты больше соли и сахара, что не очень полезно для здоровья.



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