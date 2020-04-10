 

«Шеф! До Родины за 400 подбросишь?»

10.04.2020, 6:50, Разное

Россия вывозит своих жителей из других стран — выборочно и за деньги.

Россия вновь начала возвращать своих граждан, застрявших из-за эпидемии коронавируса в других странах. По предварительному графику, в ближайшее время людей должны вывезти из США, Мальдив, Бали, Таиланда, Японии и других стран. При этом не для всех возвращение будет бесплатным: если житель РФ намеревался в обычное время вернуться авиалиниями иностранного перевозчика, ему за дорогу домой придется доплатить — от 200 до 400 евро, так решили в Минтрансе.

Впрочем, и это не дает никакой гарантии на возвращение: на первый после возобновления эвакуации жителей рейс из США не пустили большинство людей, было занято только 61 место из 402. Посольство РФ в США объяснило это тем, что на борт пускали только тех, кто собирался остаться в Москве или Подмосковье: таких удобнее сразу изолировать по прилету. Судьба остальных россиян, которым не посчастливилось иметь московскую прописку, пока неизвестна, но правительство готово расщедриться на 2400 рублей в день для тех, кто застрял за рубежом.

Россия — щедрая душа. При наличии кэшбека, разумеется. 

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Источник: Новая газета



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