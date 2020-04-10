Число жертв коронавируса в мире превысило 95 тыс. человек

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10.04.2020, 6:30, Новости дня

Белее чем у 1,6 млн человек в мире результаты тестов на коронавирус оказались положительными, сообщил университет Джонса Хопкинса.

По данным на 06.00 мск погибли 95 тыс. 699 человек, у которых был выявлен коронавирус. Число выздоровевших приблизилось к 355 тыс., передает РИА «Новости».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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