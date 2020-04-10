Российский пропагандист Шевченко: Сдать тест на коронавирус сложнее, чем задать вопрос Путину

10.04.2020, 6:19, Новости дня

Российского журналиста Максима Шевченко госпитализировали с двухсторонней пневмонией только после того, как он сам обратился в платную клинику, где сделали компьютерную томографию. Об этом он рассказал 8 апреля в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

Шевченко рассказал, что у него 10 дней была высокая температура, но российские врачи отговаривали его делать тест на коронавирус.

“Сдать тест на коронавирус, скажу вам, сложнее, чем задать вопрос [президенту России Владимиру] Путину на “Прямой линии” (ежегодный прямой эфир, в ходе которого Путин отвечает на вопросы граждан РФ. – “ГОРДОН”)”, – сказал журналист.

Он сообщил, что на следующий день после звонка врачам пришел участковый доктор и сказал, что это скорее ОРЗ. Однако температура не спадала, а после сдачи теста на коронавирус результаты Шевченко не сообщили, отметил он.

По словам пропагандиста, он сам пошел в платную клинику, где ему сделали биохимический анализ крови и компьютерную томографию, после чего подтвердили двухстороннюю пневмонию.

Сейчас он находится в больнице, где врачи также не знают, где результаты его теста на коронавирус, отмечают журналисты.

В России, по данным портала “Стопкоронавирус.рф”, заражен COVID-19 10 131 человек, из них 76 – умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,5 млн, из них более 340 тыс. вылечились, 90 057 умерли.