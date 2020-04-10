Преступный мир адаптируется к карантину – глава Нацполиции Украины

10.04.2020, 6:19, Новости дня

В условиях карантина, введенного в Украине из-за эпидемии коронавируса, снижается количество уличных преступлений, заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина” руководитель Национальной полиции Игорь Клименко.

По его словам, за время карантина уровень уличной преступности (грабежей, разбоев) в Украине снизился на 19–30%, стало меньше ДТП.

“Думаю, что это временно, преступность просто перестраивается. Она немного трансформируется в связи с тем, что люди находятся дома. К примеру, появляется мошенничество на масках, дезинфекторах, выманивание у людей денег”, – сказал он.

По словам Клименко, многие преступники “ушли в интернет”, также активизировались лаборатории по изготовлению наркотиков. “Домушники” в большинстве своем сейчас без работы”, – добавил он.

Источник издания “ГОРДОН” сегодня сообщил, что в марте 2020 года количество убийств в Украине сократилось на 14%, однако выросло на 6% число зарегистрированных производств по статье о нанесении тяжких телесных повреждений. Количество разбоев и ограблений сократилось на 31%, краж – на 27%.

6 апреля пресс-служба МВД Украины сообщала, что за время карантина, введенного из-за коронавируса, количество ДТП в стране сократилось на 63%.

Карантин в Украине действует с 12 марта.