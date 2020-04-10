Гетманцев об “антиколомойском” законопроекте: Надеюсь, каждую поправку мы рассматривать не будем

10.04.2020, 6:19, Новости дня

Существует возможность избежать рассмотрения каждой из более чем 16 тысяч поправок к законопроекту, который запрещает возврат национализированных банков прежним владельцам. Об этом в интервью “Экономической правде” 9 апреля сказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

“Я надеюсь на то, что каждую поправку мы рассматривать не будем. Возможно, мы пойдем постатейно, возможно, другим образом, но будем придерживаться регламента”, – сказал нардеп.

Он уточнил, что сценарий постатейного рассмотрения предусматривает голосование за группу поправок к конкретной статье, а не каждой поправки в отдельности.

Предусмотренный в проекте закона подход к определению компенсации экс-акционерам банков вызывает споры, признал Гетманцев.

“Будем обсуждать в комитете, но Кабинет Министров настаивает именно на такой редакции. Общаясь с представителями правительства, мы не видим особых возможностей для маневров и компромиссов. Правительство рассчитывает на то, что законопроект будет принят в том виде, который есть”, – отметил глава комитета.

Законопроект, который делает невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам, был принят в первом чтении 30 марта. Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Ожидается, что законопроект будет проголосован во втором чтении на ближайшей сессии Верховной Рады, однако перед этим депутаты должны рассмотреть все поправки. На данный момент их больше 16 тысяч.

Бизнесмен Игорь Коломойский признавал, что ему не выгодно, чтобы документ был принят (в этом случае он не сможет вернуть национализированный в 2016 году “ПриватБанк”). Он называл законопроект “антиукраинским”.