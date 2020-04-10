Дональд Трамп: мы на пике заболеваемости

10.04.2020, 6:15, Новости дня

Между тем в США практически пройден пик пандемии коронавируса. По крайней мере, об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Впрочем, от внимания прессы не ускользнуло, что под удар попали американские военные, в том числе, которые участвовали в обеспечении карантинных мер. Коронавирус обнаружили на военных базах в 41-ом штате.

Страшный сон любого американского президента – армия США терпит поражение! И не от внешнего врага, а от вируса. Коронавируса. Под ударом – боевая мощь авианосцев. Три из которых, по сути, уже выбыли из патрулирования, четвертый – под вопросом.

Авианосец "Рональд Рейган" застрял у берегов Японии в Йокусуке из-за 15 членов команды, у которых анализ подтвердил заражение COVID-19. Корабли "Карл Винсон" и "Нимитц" не могут покинуть порт в штате Вашингтон – на обоих идет проверка после сообщений о заражении членов экипажа.

Хуже всего обстановка на авианосце "Теодор Рузвельт", экстренно зашедшем на базу Гуам в Тихом океане. На борту по данным американских СМИ – уже более 416 заразившихся.

"Не стоит думать, что авианосец "Теодор Рузвельт" — единственный в своем роде в том, что касается коронавируса. У нас слишком много кораблей в море, развернутых операций. На атомных авианосцах служат свыше 5000 человек. Полагать, что подобное больше никогда не повторится, плохой способ планирования. И нужно понять, как планировать операции в условиях пандемии COVID -19", — сообщил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен.

В Пентагоне признают, что самая большая проблема – это в отсутствии возможности быстро тестировать моряков на кораблях. COVID-19 прошелся и по американским военным на суше, коронавирус выявили, как минимум, на 150-ти базах в 41-ом штате. Но президент заверил – скоро ситуация улучшится.

"Мы сейчас на самой вершине. Я в этом уверен, мы на пике заболеваемости – и сейчас пойдем вниз. В некоторых случаях – в некоторых местах – мы уже начали этот процесс", — сообщил Дональд Трамп, президент США.

Но обольщаться такими новостями – по мнению властей – не стоит. Даже при наличии позитивной тенденции – карантин никто не отменял. Вновь озвучили призыв оставаться дома и в Иране. Ситуация там, по данным местных СМИ, несколько стабилизировалась – страна показывает снижение как прироста заразившихся, так и случаев летального исхода. Но власти опасаются, что показатели могут измениться из-за верующих, которые будут собираться для празднования Рамадана.

"Логично полагать, что мы не сможем собираться все вместе в священный месяц Рамадан. Эти совместные встречи – для общего вознесения молитв Богу и слушания выступлений, которые действительно имеют ценность. Но в отсутствии этих встреч, не забывайте сами уделять внимания молитве — даже в одиночестве", — призвал духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Между тем в Иордании, опасаясь еще большего распространения коронавируса, ввели полный карантин на 48 часов. Начиная с сегодняшнего дня все перемещения под запретом. Нарушителей ждет наказание – к примеру, в виде конфискации автомобиля. После предыдущего введения комендантского часа 2 недели назад, под Амманом появилась штраф-стоянка, куда свезли почти 7000 изъятых у нарушителей автомобилей.

Во второй раз усилить меры по борьбе с коронавирусом решили и в Ливане, продлив режим ЧС в стране до 26 апреля. Ну а в Саудовской Аравии все внимание приковано к королевской семье. По данным "Нью-Йорк таймс", коронавирус поразил порядка 150 представителей королевской династии. Из-за чего 84-летний король Салман был вынужден прекратить все контакты и отправиться в уединение, также как и его сын – кронпринц Мухаммед. Журналисты сообщают, что в больнице имени Короля Фейсала, которая обслуживает родственников монарха, зарезервированы 500 мест. В королевстве эти сообщения никак не прокомментировали.