Роспотребнадзор пояснил рекомендации ВОЗ о ношении масок

10.04.2020, 6:15, Новости дня

Роспотребнадзор назвал ношение медицинской маски одной из мер для профилактики COVID-19. При этом, как отметили в ведомстве, ненадлежащее использование средств защиты снизит их эффективность.

Согласно обновленным рекомендациям ВОЗ, маска необходима в случае, если потенциальный больной находится в пределах метра. Тогда она действительно поможет уберечь от зараженных капельных частиц, вылетающих при чихании или кашле. Но, чтобы избежать заражения коронавирусом, одной лишь маски недостаточно, нужно регулярно мыть руки и применять другие меры профилактики.

Кроме того, использование медицинских масок "просто так" может усугубить их нехватку, особенно для тех, кто действительно в них нуждается, напоминает телеканал "Россия 24".