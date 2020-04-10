ФРС покончила со свободными рынками

10.04.2020, 6:15, Новости дня

Федеральная резервная система зашла так далеко, как еще никогда не заходила. По большому счету, теперь финансовые рынки уже не будут прежними.

В четверг было объявлено о начале скупки корпоративных облигаций с мусорным рейтингом. Ранее Федрезерв вообще не решался покупать корпоративные долги, но в марте, на фоне распространения коронавируса и коллапса в экономике, все же пошел на такой шаг. Но изначально покупать планировалось только бонды надежных заемщиков, но теперь под программу попадают и не самые лучшие активы.

Сама ФРС не имеет права кредитовать компании, поэтому она профинансирует специальную компанию SPV, которая затем будет покупать активы, например, у банка или предоставит ему финансирование. Т

еперь свободные рынки мертвы. Разумное и ответственное инвестирование больше никому не нужно. Понятно, что действия регулятора вынужденные, но это ничего существенно не меняет.

Когда Фед объявил о первой вариации программы, ситуация была более или менее понятной. Нужно было разморозить рынок долга.

Но когда вводится карантин, а экономика останавливается, финансовая устойчивость компаний резко падает. Решение рейтинговых агентств не заставили себя ждать, и компании она за другой начали получать мусорную оценку надежности.

ФРС по сути оказалась в стороне, но теперь все будет так, как планировалось изначально.