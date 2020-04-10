Мнение: Песков в опасности: “блокиратор вирусов” совсем не безобиден

10.04.2020, 6:10, Разное

Почти анекдот, но опять факт из жизни смешной России. Но “маразм” может и убить, между прочим. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков приходит в Кремль, снимает маску и надевает “блокиратор вирусов”. Нет, не анекдот. Правда. Сразу отбросим версию, что он пиарит эту штуку, чтобы продать – и что ему заплатил миллионы производитель. Хотя чего только не бывает в нашей удивительной стране. Тем более, что “блокираторы вирусов” теперь делают прямо в Москве и Санкт-Петербурге, а еще в Одессе на Большой Дерибасовской. А изначально эту дрянь в страну в 2017 года завезли из Японии предприимчивые дяди. К тому времени в Японии она, кстати, уже была запрещена.

Впервые “блокиратор вирусов” появился на японском рынке в 2011 году. Его стали штамповать три компании. Их создатели мгновенно разбогатели – заработали миллионы, и надеялись зажить красиво. Но потом случилась беда.

Сначала десятки людей получили термические ожоги, когда надели беджики “блокираторы” на голое тело, и намочили – основное вещество, хлорид натрия, просочилось во внешнюю среду – и повредило кожные покровы и детей (а рекомендовалось оно изначально именно детям) и людей постарше. После этого продажу ограничили. Выпустили подробную инструкцию – только сверху на одежду… Но потом случилась новая напасть – у нескольких человек блокираторы порвались, а некоторые крепили их прямо на булавки, и тогда они заполучили химическое отравление, и едва не отправились на тот свет. Одного из производителей даже судили.

Если диоксид хлора вдыхать в малой концентрации, он не опасен, а вот хлорид натрия, который внутри в этой штуке, и правда и опасен и токсичен. Так что Песков в опасности. Он сам признался, что купил в “аптеке” не пойми что, сейчас, мол, все так делают. Надо же как-то защищаться. А как это работает, он не знает. Порвется отечественный “блокиратор вирусов”, он вдохнет порошок хлорида натрия – и привет больница, а может даже и “борода Святого Петра”.

Если же бэджик останется целым, он совершенно бесполезен и вполне бессмысленен против коронавируса SARS-CoV-2. Да, выделяет 17 часов (а не заявленный месяц) определенную концентрацию диоксида натрия, мешаясь с воздухом, но все равно вирус просочится воздушно-капельным путем, если около сильно кашлянул заболевший, а ведь коронавирус передается и контактным путем – дотронулся до кнопки в лифте, взял чужую ручку, бумаги на подпись, потом тронул нос, потер глаз, все, – ты заболел.

Позор, кстати, господам – псевдоученым из Национального исследовательского университета ИТМО, которые делают бабки на простофилях, украв простенькую идею у японцев и наладив поставки в аптеки «профилактического препарата, который обеззараживает воздух и снижает активность штамма вирусов гриппа А и аденовируса».

Самое ужасное, что российские аптеки превратились в эдакий отстойник всякого барахла из третьего мира, которое весь цивилизованный мир давно уже отправил в утиль. Та же Япония. И печально, что не только старые бабки и домохозяйки из числа самых дремучих покупают “чудеса от вирусов” по 700 рублей за штуку, но и люди на самых высоких должностях. Позор какой-то, честно говоря.

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